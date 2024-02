Las fuertes críticas de Carlos Caicedo a Gustavo Petro

Carlos Caicedo no se ha quedado callado. En entrevista con La W, se fue lanza en ristre contra Gustavo Petro. Hay que recordar que Caicedo y Petro se enfrentaron en la denominada Consulta por El Cambio. Sin embargo, el exalcade de Santa Marta afirmó que nunca tuvieron un diálogo fluido en la campaña por la consulta y mucho menos ahora que Petro ya es el candidato.

Caicedo dijo que Petro lo ha tratado de manera displicente, que lo utilizó y que le parece bastante triste que el exalcalde de Bogotá hubiera utilizado la consulta de manera marginal.

Caicedo confesó que en varias oportunidades Gustavo Petro lo ha dejado plantado. Pero además, que lo que más le preocupa es que no se le haya tenido en cuenta a la hora de crear y proclamar el programa de gobierno; esto teniendo en cuenta que las reglas de juego eran tácitas: se suponía que por lo menos se le consultara a la otra parte sobre la formula vicepresidencial, pero según Caicedo, Petro no lo hizo.

“Si yo hubiera ganado, Petro hubiera estado en todos los planes, su nombre hubiera sido considerado como fórmula vicepresidencial o jefe de debate”, advirtió Caicedo, quien insistió en que ni siquiera una llamada telefónica para por lo menos contarle sobre las determinaciones que ha tomado Petro.

El exalcalde de Santa Marta dice que le preocupa el autoritarismo que ha demostrado Gustavo Petro. Según Caicedo lo correcto era que pasada la consulta, se sentaran a unir las propuestas de gobierno, ajustarlas en un acuerdo conjunto, porque así como coincidían en algunos temas, en otros se debía escuchar a la otra parte para llegar a buen puerto.

Caicedo cree que así como se hace campaña, así mismo se gobernará.

Caicedo también está preocupado por los temas legales, teniendo en cuenta que la consulta es vinculante y si la incumple podría tener una multa de 16.000 millones de pesos. En tal sentido el ex precandidato dice que le toca “seguir en este matrimonio obligado”, pero que no niega que su propuesta es que Sergio Fajardo, Humberto De la Calle y Gustavo Petro, aunque este último no tenga en cuenta sus sugerencias, se unan porque de irse cada uno por su lado, todos perderán la Presidencia.

Carlos Caicedo confirmó que ha recibido las llamadas de Humberto De La Calle y de Sergio Fajardo, sin embargo, la ley le impide hacerle campaña a alguno de estos candidatos. Su propuesta es la unión y “no que se vaya a decir que se perdió por los egos”