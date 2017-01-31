Las instancias judiciales deben operar para que se sepa la verdad: Zuluaga

Óscar Iván Zuluaga indicó que se contactó a Odebrecht, entre otras empresas, para indagar sobre estrategas políticos en Brasil. Foto: Colprensa - Juan Páez( Thot )

Óscar Iván Zuluaga se refirió esta tarde a la publicación de la revista Veja sobre el supuesto pago de 1,6 millones de dólares de Odebrecht al asesor político "Duda" Mendonça.



Zuluaga reiteró que el único pago que se pactó con Mendonça fue por un millón dólares, se hizo con recursos de la campaña y se registró ante el Consejo Nacional Electoral. El precandidato presidencial hizo un llamado a las autoridades para que se sepa la verdad sobre este caso.

"Será muy importante que todos los actores puedan decir las cosas, quienes están involucrados deben presentar sus puntos de vista, sus documentos, supongo que hay instancias judiciales que tienen que hacer su papel para que se conozca toda la verdad", señaló Zuluaga.

El exdirector del Centro Democrático expresó que esperará con paciencia que se esclarezca la verdad, tal y como lo hizo en el caso del hacker, y que no contempla renunciar a su precandidatura presidencial, a raíz de estos hechos.