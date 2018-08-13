Las instituciones no se pueden usar para venganzas personales: Lafaurie a contralor Maya

Tras las críticas del contralor Edgardo Maya sobre candidatos para Contralor General señalados de corrupción, el presidente de Fedegán, Jose Félix Lafaurie, dijo que "al Estado no se puede llegar usando las instituciones como instrumento de venganzas personales".

Lafaurie agregó que "el contralor Maya dio muy mal ejemplo, entre otras cosas rompiendo la imparcialidad que a él le corresponde como el actual funcionario a cargo de esa entidad".

Además, afirmó que en varias ocasiones intentó "meter instrumentos perversos a la ley para elegir al contralor" pero que no pudo "porque la Constitución es absolutamente clara en cuanto a los factores de impedimento de los funcionarios que aspiran a altos cargos".

Por último, afirmó que el contralor Maya "debería dedicarse más a su trabajo que a estar persiguiendo a gente en Colombia" y advirtió que, durante su gestión al frente de Fedegán, la Contraloría no ha encontrado ninguna irregularidad.