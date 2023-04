Las investigaciones de la Fiscalía por irregularidades en el Sena

En la actualidad, la Fiscalía General de la Nación investiga 35 obras de infraestructura en sedes regionales del Sena, contratadas entre enero de 2014 y abril de 2017.

El conjunto de la contratación cuestionada asciende a más de 300.000 millones de pesos y presenta problemas que van desde significativos retrasos en las obras, fallas en la interventoría, anticipos irregulares hasta presupuestos desbordados.

Otra de las denuncias que aparecen en el ente acusador tiene que ver con supuestas irregularidades en la contratación de un programa TIC y otra por estructuraciones irregulares de los contratos relacionados con las aulas de formación en el Sena.

Las investigaciones se llevan a cabo en 10 departamentos del país y se encuentran en etapa de indagación.

Fuentes de la Fiscalía han confirmado a W Radio que no hay ningún archivo en la investigación y que no es cierto que no se haya encontrado nada.