'Las organizaciones al margen de la ley no tienen futuro en Colombia': General Mantilla

El General Sergio Mantilla, comandante del Ejército Nacional, hizo un balance de la institución su aniversario 193 y en la conmemoración de los dos primeros años del gobierno actual.



Según el General, durante el mandato de Juan Manuel Santos han sido golpeados los grupos narcoterroristas que afectan la seguridad del país.



“Estos dos años dejan un balance muy bueno de resultados operacionales que le han hecho saber a las organizaciones al margen de la ley que no tienen futuro”, aseguró a la W. “En Colombia a través de la violencia no se puede llegar a ninguna parte”.



Igualmente, el comandante del Ejército resaltó la labor de responsabilidad social de la institución, haciendo referencia a la ayuda que presta a la población civil cada vez que hay un desastre.



Con respecto a la relación del Ejército con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el general Mantilla respondió: “Yo de política no hablo. Trabajo en dirigir el Ejército y cumplir las metas y planes que ha trazado el Gobierno. Tenemos una excelente dirección en el comando general. En el Ministerio de Defensa seguimos las orientaciones, la preocupación constante por cumplirle al país. Eso es lo que estamos haciendo”.