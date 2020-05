Las reacciones en la Cámara a la proposición para que solo haya sesiones virtuales

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó una propuesta del Centro Democrático que busca que las sesiones del Congreso sólo se realicen virtualmente durante la cuarentena para evitar el contagio del COVID- 19.

Este tema ha generado opiniones divididas, por eso congresistas explicaron en La W cuáles eran sus razones para estar de acuerdo o en desacuerdo con esta medida.

En primer lugar, José Daniel López, Representante a la Cámara por Cambio Radical, dijo que no considera que las sesiones semivirtuales sean una buena idea, “yo creo que en este punto lo que nos queda son las sesiones virtuales o presenciales, pero esta última sería una irresponsabilidad”.

De otro lado, David Racero, manifestó su desacuerdo con la medida y dijo que “Los debates de control político vía virtual han sido inoperantes”.

Además dijo que considera que no es justo que obreros y trabajadores salgan a trabajar y los congresistas no, “Cómo es posible que los congresistas aprueben que salgan los sectores pero ellos no puedan crear protocolos para salir”.

A lo que López señaló que “no se trata de apelar a la lucha de clases, sino de tomar decisiones con rigor científico”.

Finalmente, Racero dijo que seguirán sesionado desde Zoom por respeto a las normas, pero que buscarán todos los mecanismos legales para sesionar desde el Congreso pues “consideramos que se está vulnerando un derecho constitucional”.