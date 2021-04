Lean los riesgos a la democracia: Uribe a Ministerio de Hacienda

El expresidente Álvaro Uribe le hizo un nuevo llamado de atención al Gobierno por el manejo de la discusión de la reforma tributaria que se tramita en el Congreso.

"Por favor equipo Ministerio de Hda, esto no se arregla quitando unos temas, no insistan en discutir los 170 artículos, faciliten consenso de pocos artículos, simples, claros, no agresivos, por regla transitorios, que ese acuerdo sea la ponencia. Lean los riesgos a la democracia", trinó.

El expresidente además insistió en la necesidad de hacer un acuerdo político para tramitar una reforma, corrigiendo los puntos que han rechazado todos los sectores políticos en el Legislativo.

"Súplica angustiosa: Que Gbno, partidos y ponentes acuerden un texto simple, corto, no agresivo, lo presenten como ponencia, lo aprueben. Se necesitan recursos para atender la crisis social.Se necesitan virajes para atender la democracia", añadió.