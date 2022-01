Lista completa de premiados en la 64 edición del Festival de Cine de Cannes

El cineasta estadounidense Terrence Malick se ha alzado hoy con la Palma de Oro en la 64 edición del Festival de Cannes con "The Tree of Life", certamen cuyo palmarés completo es el siguiente:









- Palma de Oro a la mejor película: "The Tree of Life", de Terrence Malick (Estados Unidos).









- Gran premio del jurado: ex aequo para "Once Upon a Time in Anatolia", de Nuri Bilge Ceylan (Turquía, Bosnia-Herzegovina) y "Le gamin au vélo", de Jean-Pierre y Luc Dardenne (Bélgica, Francia, Italia).









- Premio al mejor director: Nicolas Winding Refn por "Drive" (Estados Unidos).









- Premio de interpretación femenina: Kirsten Dunst por "Melancolía", de Lars von Trier (Dinamarca, Suiza, Francia, Alemania).









- Premio de interpretación masculina: Jean Dujardin por "The Artist", de Michel Hazanavicius (Francia).









- Premio al mejor guión: Joseph Cedar por "Footnote" (Israel).









- Cámara de Oro al mejor debut: "Las acacias", de Pablo Giorgelli (Argentina, España).









- Palma de Oro al mejor cortometraje: "Cross", de Maryna Vroda (Francia, Ucrania).









- Premio del jurado al mejor cortometraje: "Badpakje 46", de Wannes Destoop (Bélgica).









- Premio Vulcain al mérito técnico: José Luis Alcaine, por el trabajo de iluminación de "La piel que habito" (España).









- Mención especial al mérito técnico: Joe Bini y Paul Davies por el montaje y el sonido de "We Need to Talk About Kevin" (Estados Unidos). EFE