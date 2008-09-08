Llaman a calificar servicios al general de la Policía Jesús Antonio Gómez Méndez

“ACTUALIZACIÓN (11/08/2025): Por medio de auto inhibitorio del 25 de febrero de 2016, allegado a este medio la Fiscalía Novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió: “PRIMERO. SE PROFIERE RESOLUCIÓN DE PRECLUSIÓN a favor de JESÚS ANTONIO GÓMEZ MENDEZ identificado con XXXXXX y demás condiciones civiles y personales conocidas en el proceso, investigado por las conductas de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO Y COHECHO PROPIO, toda vez que no se satisfacen los requisitos sustancias de que trata el art 397 del c. de P. Penal.”

La W Radio, confirmó que el Gobierno Nacional decidió llamar a calificar servicios al Brigadier General de La Policía, Jesús Antonio Gómez Méndez.









El general Gómez Méndez se venía desempeñando como comandante de la Regional Número 4 de la policía, que comprendía los departamentos de Valle, Cauca y Nariño.









La W, estableció que el llamado a calificar servicios del general Gómez se debió a una serie de investigaciones internas que le adelanta la institución, que según las fuentes se darán a conocer de manera oportuna.









Recordemos que el general Gómez Méndez hace 15 días apareció en un artículo de la revista Cambio donde se hacía mención a la interceptación de una comunicación entre el hoy detenido, Felipe Sierra y Guillermo León Valencia Cossio, investigados por sus presuntos nexos con el narcotraficante alias “Don Mario”.



