Los bloqueos no son un tema de negociación ni de truque: Duque

Durante un congreso de Asofondos, el presidente Iván Duque aseguró que los bloqueos no son protestas pacíficas sino una agresión a los derechos de los colombianos.

Y aunque reiteró que por parte del Gobierno Nacional hay voluntad de diálogo con los manifestantes, ratificó su rechazo a las vías de hecho.

“Los bloqueos no son un tema de negociación, no son un tema de truque ni mucho menos de transacción. Tienen que ser rechazados por todos porque, además, haciendo la reflexión, no será este el último paro que se viva en nuestro país, sobre todo cuando llevamos décadas de historias de ese tipo de expresiones sociales”, señaló.

El mandatario indicó que los bloqueos merecen la actuación decidida de todas las autoridades y demandan la responsabilidad de alcaldes, gobernadores, de la Fiscalía y de la fuerza pública.

Sin embargo, mientras el jefe de Estado aseguró que este no es un tema de negociación, la comitiva del Gobierno ha condicionado la mesa con el Comité Nacional de Paro al levantamiento de los bloqueos.

“A la Fuerza Pública se le debe reconocer su papel histórico, democrático, patriótico, sus fundamentos institucionales, su cercanía al ciudadano, pero al mismo tiempo cero tolerancia con cualquier conducta que sea contraria a la ley, a la Constitución y a los derechos humanos”, concluyó.