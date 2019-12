Los cuidados que los padres deben tener con sus hijos para evitar el consumo de alcohol en diciembre

Diciembre y particularmente la temporada de fiestas navideñas se han convertido en una de las épocas en la que los menores de edad consumen más alcohol, esto debido a que la idiosincrasia colombiana ha normalizado este tipo de actos, sin embargo, esta situación es grave y requiere de atención de los padres, quienes son los que deben evitar que esto se dé.

El consumo de alcohol en niños y adolescentes, puede causarles graves problemas tanto físicos como emocionales, por ejemplo, incrementa la probabilidad de adicción posterior, en 10 veces más que alguien que comienza a consumir luego de los 21 años. Además, Disminuye el tamaño del hipocampo cerebral, generando dificultades en procesos de memoria, atención y coordinación.

Según Augusto Pérez de la organización Nuevos Rumbos, “la función de los padres es cuidar a sus hijos y desde hace muchos años sabemos que el consumo de alcohol en la niñez y la adolescencia perjudica el desarrollo del sistema nervioso, creo que ningún padre debería estar dispuesto a sacrificar la salud de sus hijos por evitar una mala cara”.

Pérez destaca que para que una estrategia funcione es necesario “tener definidas las reglas claras, se debe ser consistente, no es que hoy sí y mañana no, es algo que se debe cumplir, lo padres jóvenes suelen ser muy laxos y eso no puede pasar”.

Además, se refirió al pensamiento popular que es mejor que los niños aprendan a tomar con sus padres y dijo que “con eso lo que hacen es enseñarles a romper reglas y leyes importantes”.

Por eso, es importante que los padres de familia, tengan conciencia del grave daño que pueden estarle causando a sus hijos y de esta manera, eviten darles trago a sus pequeños, aunque la tradición de la época así lo condicione en algunas ocasiones.