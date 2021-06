Los detalles de la Reforma Tributaria que propone el CD a espaldas del Gobierno

Sigue La W conoció en primicia los detalles de la Reforma Tributaria que propone el Centro Democrático a espaldas del Gobierno.

“La presente ley tiene por objeto ampliar la cobertura de programas sociales en educación con gratuidad focalizada, fomentar la contratación laboral formal de jóvenes, garantizar la protección del empleo formal, incrementar la solidaridad para el adulto mayor, eliminar la pobreza extrema, contribuir a la reducción de la pobreza monetaria y establecer medidas para la austeridad del gasto público y la redefinición de la regla fiscal”, dice el documento.

Sobre el empleo formal para jóvenes dice que “durante los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional liderará un programa de 500 mil empleos formales dignos para jóvenes menores de 30 años. Este programa se podrá ejecutar a través de la creación de empleos de emergencia con la participación de entidades territoriales”.

Para la forma de contratación especial, “adicional a lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 789 de 2002, los jóvenes menores de treinta (30) años de edad, que no hayan tenido previamente contratos laborales formales, ni contratos de aprendizaje, y que sean técnicos, tecnólogos o profesionales universitarios, todos graduados en instituciones debidamente aprobadas por el Estado podrán ser contratados a través de la figura del contrato de aprendizaje, por un periodo no inferior a 1 año ni superior a 2 años. El apoyo de sostenimiento para estos casos, a cargo del contratante, no podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, la naturaleza de la contratación seguirá siendo especial, y se entenderá como formación práctica”.

