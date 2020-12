Los menores llegaban a la guerrilla buscando protección: Leonel Paz

Diego Ardila, conocido en la guerrilla como ‘Leonel Paz’ y excomandante de esa columna guerrillera, compareció ante la JEP a responder dentro del caso 07 relacionado con reclutamiento de menores por parte de ese extinto grupo armado.

Al ser consultado por el magistrado Iván González, el excombatiente negó que las Farc tuviera como política reclutar menores de 15 años. Ardila señaló que sí hubo casos en su columna, pero que comúnmente llegaban a la guerrilla buscando que los protegieran.

"...buscaban la guerrilla para ingresar allí para obtener una forma de protección, más que todo lo hacían de esa manera, buscaban una manera de protección, llegaban artos a pedir ingreso, artos, siempre se les decía váyanse porque nosotros no podemos" indicó.

El excomandante guerrillero señaló que en el Cauca, zona de influencia de ese cuerpo armado, la fisionomía de los habitantes tampoco permitía que se pudiese reconocer con facilidad si un postulado era mayor o menor de 15 años porque eran "chiquitos".

"Como el tipo de personas en el Cauca son chiquitos, como acuerpaditos pero bajiticos, entonces uno no puede definir, entre esos, entonces siempre se buscaba que llevaran el registro civil pero decían no, yo no traje registro civil."

También, al igual que hicieron sus excompañeros en el pasado, negó que en las Farc la deserción fuese motivo de fusilamiento y que esa solo era una consecuencia aplicable si aquel que abandonaba la insurgencia huía con armas o munición.