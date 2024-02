'Los policías y militares permanecen todo el día con una cadena al cuello': Consuelo González de Perdomo.

En entrevista exclusiva para "La W", Consuelo González de Perdomo, narro algunos apartes de como vivió los últimos 6 años y cuatro meses secuestrada por Las FARC.

"Hoy he vuelto a vivir, lo único que me mantenía aferrada a la vida era el recuerdo de mis dos hijas, y ahora, saber que tengo una hermosa nieta", aseguró la ex congresista Consuelo González, a los pocos minutos de haber llegado a Caracas y de haberse reunido con sus familiares más cercanos.