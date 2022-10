'Los Rastrojos' amenazan a miembros del Polo, de ONG y sindicalistas

En la misiva, Los Rastrojos piden dejar de lado el “lavado de cerebro subversivo” en favor de las guerrillas de las Farc y del Eln.



“Ratificamos que iremos más allá de las amenazas y todo aquel que se interponga será declarado objetivo militar (…) Regresaremos a las actuaciones del pasado sin piedad ni temor alguno, nuestras investigaciones nos permiten dar por última vez este ultimátum a todos los cómplices de la guerrilla del pasado y del presente”, señala la banda en el comunicado.



Además de algunos sindicalistas, las personas y colectividades a la que va dirigida la amenaza son: Alexander López, Jorge Enrique Robledo, Hensel Delgado Rada, José Humberto Torres, Iván Cepeda, Colectivo De Abogados José Alvear Restrepo, Marcha Patriótica, Polo Democrático Alternativo.



Por último, se señala que el proceso de inteligencia realizado a estos dirigentes políticos incluye a sus familias: "Están plenamente ubicadas y también caerán si es necesario. Ya sabemos que están en nuestros territorios y nos descansaremos hasta restablecer el orden”.



El texto del comunicado es el siguiente:



"Reiteramos nuestra posición luego del exhaustivo proceso de inteligencia, acompañados de infiltraciones que fueron realizados a miembros de las organizaciones sindicales Sintramienergética, Funtraenergética y Sintraime, entre algunas, quienes realizan su trabajo de lavado de conciencia, del que estamos plenamente convencidos, a favor de los insurgentes grupos guerrilleros de las Farc y Eln en los departamentos de: Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Valle del Cauca, Choco, Cundinamarca y Antioquia, y más que comprobadas que supuestamente realizan la defensa de los derechos de los trabajadores, les informamos que los Comandos Urbanos nacionales de Los Rastrojos concluimos de manera clara, categorica y precisa las siguiente conclusiones:



1. Exigimos a estas organizaciones antes reseñadas dejar de lado el lavado de cerebro subversivo en favor de los narcoterroristas de las Farc y Eln con el supuesto pregonar de defender los derechos laborales de la clase trabajadora, atacando las buenas y nobles intenciones del alto gobierno del Dr. Juan Manuel Santos a favor de la paz y prosperidad democrática, y deteniendo el progreso que generan las compañías multinacionales como Glencore, Drummond, Pacific Rubiales, Anglo Gold Ashanti, entre otras que además generan bienestar y trabajo en las regiones donde tienen sus proyectos, ratificamos que iremos más allá de las amenazas y todo aquel que se interponga será declarado objetivo militar.



Regresaremos a las actuaciones del pasado sin piedad ni temor alguno, nuestras investigaciones nos permiten dar por última vez este ultimátum a todos los cómplices de la guerrilla del pasado y del presente.



2. Declaramos enemigos permanentes y objetivo militar permanente a líderes sindiguerrilleros como: Édgar Muñoz Araujo, Juan Aguas Romero, César Flórez Rodríguez, Ruben Morron Guerrero, Yonis Ojeda Lobo, Jorge Peláez Suárez, Humberto Suárez, John Mendoza Mendoza, James Trillos, Estevenson Ávila Pertuz, Sergio Becerra Moreno, José Olarte Carrascal, Omar Traslaviñas Vargas, Apolinar Rojas Payares, Sabas Brito Mendoza, Horacio Llanos Ávila, Luis Manuel Mendoza, Miguel Corvacho Ortiz, Libardo Ledesma Fernández, Ricardo Machado, Wilder Martínez, Luis Morales López, Ever Causado, Marcos Mendoza, Henry Ayala Gualdron, y otros insurgentes líderes mas.



También son declarados objetivo militar y enemigos permanentes del pais los ideólogos con sotana de abogados, senadores y representantes los insurgentes: Alexander López, Jorge Enrique Robledo, Hensel Delgado Rada, José Humberto Torres, Iván Cepeda, Colectivo De Abogados José Alvear Restrepo, Marcha Patriótica, Polo Democrático Alternativo y muchos organizaciones mas que, según nuestras infiltraciones, existe una directa relación con mandos de la narcoguerrillas de las Farc y el Eln, de las cuales obtienen el respaldo económico para sacar adelante el propósito de desestabilizar el pais.



3- Exigimos el levantamiento de cualquier actividad de alteración del orden social como paros o manifestaciones y declaramos como hora cero, el proximo 07 de agosto de 2013 a las 24:00 horas, para iniciar la limpieza de escorias y sabandijas sindiguerrilleras que atentan contra la estabilidad y el orden de las regiones, por lo tanto nos reservamos nuestro derecho de continuar en la lucha por un país libre de plagas como ustedes que lo único que hacen es estar engañando a los trabajadores y personas del común quienes son inocentes, enseñándoles doctrinas comunistas contrarias a nuestras ideas y a los compromisos del estado a favor de la clase más necesitada, no permitiremos que dañen la política de estado .



4. Suspender de inmediato la campaña de lavado de cerebro, por estos falsos lideres sindicales, quienes siguen corrompiendo mentes con el solo hecho de alterar el orden público y social logrado después de una larga lucha. No nos hacemos responsables por lo que les pueda pasar a los líderes de estas organizaciones, nuestro proceso de inteligencia que también se realizo a todas las familias de todos estos falsos lideres, están plenamente ubicadas y también caerán si es necesario ya sabemos que están en nuestros territorios y nos descansaremos hasta restablecer el orden, en que están comprometidas en alterar estas organizaciones por toda la geografía colombiana. En algún lugar de Colombia donde se oculten caerán.



04 agosto de 2013



Nuestra lucha será desde el principio hasta el fin contra nuestros enemigos las Farc y el Eln como sus organizaciones sindicales y sociales amigas.



Grupo armado Los Rastrojos – Comandos Urbanos Nacionales"