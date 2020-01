Vicepresidenta dice que no hubo interferencia del Gobierno de Rusia en el paro

En diálogo con La W, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aclaró que en ningún momento aseguró que hubo una injerencia del gobierno ruso, o de sus autoridades, en las marchas del país pero sí señaló a un medio de comunicación.



“Durante los días anteriores al paro vimos muchísimos mensajes en las redes sociales pero también un canal ruso y yo, personalmente, analicé cuáles eran los patrones que había tenido esta movilización en algunas redes. Son comunes y hay, en ese canal, expresiones muy radicales en contra de los gobiernos”, señaló.



Y aunque la vicepresidenta reconoció que la protesta es válida, aseguró que no se debe caer en la ingenuidad frente a distintas plataformas.



“En estos temas de las comunicaciones digitales hoy las pueden emitir desde un lugar y tener unos sitios desde donde se envían mensajes y mañana desaparecen, se silencian. Tenemos que estar muy atentos”, dijo.



Entretanto, a propósito de las críticas por el ascenso del general Hernando Garzón Rey, denunciado por presunto acoso sexual y laboral por parte de una capitana, Ramírez indicó que no se pueden silenciar a las mujeres y le pidió a la Fiscalía que agilice las investigaciones.



Sin embargo, aseguró que hay que respetar la presunción de inocencia.



“Aparte de esa acusación, que es muy grave, no hay otro motivo para ir a frenar ese ascenso y hay que darle el beneficio de la duda. Que él se defienda en el proceso”, agregó.

