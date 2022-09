Los ‘verdes’ dicen que Unidad Nacional se está "resquebrajando". ¿Qué opinan los partidos?

La opinión de los partidos



Los jefes políticos que integran la ‘Unidad Nacional’ coinciden en que todos mantienen el respaldo a las iniciativas del presidente Juan Manuel Santos, sin embargo el partido Verde sostiene que será inevitable que a mediano plazo se presente un ‘resquebrajamiento de la unidad’ por la proximidad de las elecciones porque, en materia electoral, ‘somos contradictorios políticos’, afirmó en www.wradio.com.co Alfonso Prada., reconoció que la Mesa de Unidad Nacional ‘es un espacio de deliberación y los une el proceso paz, el fuero militar y el tema de la salud’, consideran que están ante un periodo en el que se avizora un ‘resquebrajamiento de la Unidad Nacional por la inminente reelección presidencial y lección del Congreso’ lo que supone un escenario en donde todos son ‘contradictorios políticos’ y no será fácil lo que viene porque están en un año de crisis.dijo que el ´Presidente no se equivocó al convocar a la Mesa de Unidad Nacional (…) Es importante la convocatoria del Presidente de la República. Me siento muy complacido por la cena con el jefe del Partido Liberal (Simón Gaviria), los gobernadores y alcaldes’, manifestó el dirigente sin mencionar las implicaciones del próximo debate electoral.Por su parte,aseguró que desde su colectividad acompañan al Presidente y sus ‘reformas profundas’, recordó que los conservadores son una bancada con el 22 por ciento del Congreso y que son solidarios con el Presidentes Santos’.En ese mismo sentido se pronuncióquien aseguró que las relaciones con Santos son buenas y acompañan las iniciativas gubernamentales que cursan en el legislativo, pero sobre todo que representan la sucesión del mandatario con su jefe natural , Germán Vargas Lleras.afirmó que en el mapa político en Colombia los liberales pasan por su mejor momento en los últimos 20 años y que son el ‘primer amor’ del presidente Santos quien proviene de una ‘cuna liberal’, sostuvo. ‘Santos ha gobernado con ideas’, y dio un viraje al país al ponerlo en la ruta de la paz porque ‘no hay más liberal que la paz’, afirmó.