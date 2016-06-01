La W RadioLa W Radio

Magistrado ponente del plebiscito viajó a Ginebra, Suiza

Ello no afectaría la elaboración de la ponencia sobre el proyecto clave para refrendar los acuerdos de paz.

Magistrado Luis Ernesto Vargas. Foto: Colprensa.

Luis Ernesto Vargas, magistrado de la Corte Constitucional, ponente del plebiscito para la paz, fue autorizado por la Sala Plena de la Corte para asistir a la reunión anual de la Conferencia Internacional del Trabajo, que va hasta el 10 de junio en Ginebra, Suiza.

Ello no influye ni afecta negativamente en la elaboración de la ponencia sobre el plebiscito para la paz, pues para ello cada despacho tiene un grupo de magistrados auxiliares, y en todo caso Vargas tendrá 30 días hábiles, que empezaron a contarse desde que se realizó la audiencia pública sobre el plebiscito, para presentar su proyecto de fallo.

