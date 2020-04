Margarita Vidal, desde El Encierro con Alberto Casas

El Encierro de este 14 de abril recibe a la escritora, presentadora y "periodista estrella", como la define Alberto Casas, Margarita Vidal.

Fue una de las primeras presentadoras de la televisión colombiana. Alberto Casas dijo que "ha sido siempre la primera en todo", además una de las mujeres que todos los colombianos queremos.

En 2003 fue la primera mujer​ en recibir el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a la vida y obra de un periodista.

Margarita Vidal cuenta que le gusta toda la música. Aunque no era muy amiga de los vallenatos, sin embargo, Daniel Samper Pizano hizo que le atrayera el vallenato invitandola a hablar de Escalona.

"Mi padre era un hombre muy bohemio, cantaba como tenor y se acompañaba con la guitarra. Cantaba tangos y boleros. Él vivía orgulloso de su voz, para mí era un placer escucharlo".

También recitaba poemas, por eso resolví aprenderme varios. Aunque algún día que decidí declamar algunos que aprendí, me bajó de la silla, y me dijo no, la poesía hay que decirla con el corazón. Mi papá me frustró mi carrera de declamadora".

"Yo fui muy mala en el colegio en matemáticas ni cálculo. Me interesaban las humanidades. Escribía muy bien. Mo no pensaba en periodismo; pensaba en derecho, pero había que tener clase a las siete de la mañana, dije no. Pues soy una gran lectora, lo hago hasta la madrugada".

María Teresa Herrán, dejó su columna de educación en El Espectador, por lo tanto, conseguí entrar a reemplazarla. Empezó su carrera en la Universidad Javeriana de 2:00 a 7:00 p.m. "Para mí era la perfección" dijo.

Luego se va para El Tiempo