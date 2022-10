María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno no tendrán audiencia por 'chuzadas'

Tras la primera reunión de empalmente entre el Fiscal encargo, Guillermo Mendoza Diago y la nueva fiscal Viviane Morales, de determinó que no habrá audiencia para pedir la captura de la ex directora del DAS y el ex secretario General de Presidencia.









Por tanto el próximo 13 de diciembre no habrá audfiencia contra María del Pilar Hurtado y Bernanrdo Moreno por el escándalo de las denominadas 'chuzadas'





.





La fiscal Viviane Morales asumirá dicho expediente y deberá si avala o no la intención de imputar los cargos como lo había hecho Guillermo Mendoza Diago.









Esto porque la nueva funcionaria asumió el expediente y deberá decidir si avala o no la determinación de imputar cargos que ya había tomado Mendoza.









Al haber un relevo dentro de la Fiscalía la sustentación de las decisiones cambia de voz porque el caso sólo lo puede llevar el Fiscal General.









Esto no implica que no se hayan revaluado las pruebas, ahora habrá un tiempo de espera mientras la fiscal Viviane Morales estudia el expediente.









La fiscal Viviane Morales podría entonces llegar a las mismas conclusiones que el saliente fiscal Guillermo Mendoza Diago.