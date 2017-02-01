María Victoria Calle podrá votar en la demanda que pretende penalizar la tauromaquia

La Sala Plena de la Corte Constitucional negó la recusación con la que tres egresados de la Universidad de Caldas pretendían que la presidenta de la Corte, María Victoria Calle, se apartara de la discusión que pretende penalizar la tauromaquia.

La recusación se fundamentaba en que la magistrada ya había manifestado su rechazo a las corridas durante un foro contra el maltrato animal llevado a cabo en 2011.

Se espera que esta tarde sea proferido un fallo, pues si ello no ocurre, tendría que aplazarse más la discusión, debido a que el viernes culmina su periodo el magistrado Gabriel Mendoza y entra a reemplazarlo Antonio Lizarazo, quién deberá estudiar con calma el expediente.