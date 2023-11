Marisabel Rodríguez, la ex Primera Dama, rompió el silencio. En Exclusiva para La W

La que fuera esposa del Presidente Hugo Chávez se ha pronunciado en contra de la reforma constitucional y ha lamentado la actuación del Presidente en la Cumbre Iberoamericana. "Presidente, respete para que le respeten".

“Resulta indignante cómo se le falta al respeto a la majestuosidad del Rey. No soy súbdita del Rey, de don Juan Carlos, pero soy su amiga, soy admiradora de la manera como se ha sabido conducir toda la familia real española”.

Ante el final de su prolongado silencio, la ex Primera Dama dijo “simplemente me atreví a hablar, a salir del mutismo en que quizá estaba dispuesta a permanecer por no buscar una confrontación personal.”