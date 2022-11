Más de 30 mil policías harán parte del Plan Navidad para garantizar seguridad en diciembre

La Policía lanzó este miércoles el Plan Navidad, con el que busca garantizar la seguridad de los colombianos en la época decembrina.

El general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía Nacional, explicó que esta estrategia cuenta con más de 30 mil uniformados que harán parte de las campañas preventivas en nueve temas fundamentales, que son la pólvora, el pago de primas, las compras navideñas, la seguridad vial, el licor adulterado, el turismo, las viviendas que quedan solas, el estado de los alimentos y la protección del medio ambiente.

Por ejemplo, se anunció que se reforzará la seguridad en las zonas donde hay entidades bancarias en la época de primas y que se reforzará el acompañamiento en centros comerciales.

En las vías estarán 8 mil uniformados, pues se espera que a final de año se movilicen más de 3,5 millones de vehículos por las vías del país.

Además, la Policía entregó las siguientes recomendaciones para los ciudadanos:

• Por ningún motivo permita que los menores de edad y personas en estado de embriaguez manipulen pólvora.

• No manipule pólvora si no es un experto en su utilización. Usted puede resultar herido y afectar a otras personas.

• Si por alguna circunstancia un niño o adulto resultan quemados, llévelos de inmediato al centro asistencial más cercano.

• Recuerde que no hay pólvora inofensiva. Entre las más tóxicas y peligrosas están totes, mechas, buscaniguas, volcanes y voladores.

• Si asiste a un espectáculo pirotécnico, cerciórese de que es organizado por profesionales y acate las normas de seguridad.

• Si tiene conocimiento de fabricación ilegal o transporte inadecuado de pólvora, informe a la Policía Nacional a la línea 123.

• Si va a consumir licor, hágalo con moderación y en lugares de su entera confianza.

• Desconfíe de licores con precios más bajos de los que regularmente se encuentran en el mercado.

• Si decide comprar licor, hágalo en sitios legales y verifique que el líquido no contenga partículas en suspensión, así como el buen estado de estampillas, tapas, envolturas y etiquetas.

• Si sospecha que el licor que ingirió no estaba en óptimas condiciones, acuda de inmediato a un centro médico.

• No ofrezca ni permita que los menores de edad consuman licor; recuerde que la ley lo prohíbe.

• Si observa que una persona está conduciendo en estado de embriaguez o necesita ayuda, llame a la Policía Nacional a la línea 123.

• En esta época de pago de prima salarial, la discreción y la precaución son las mejores aliadas para cuidar su dinero.

• En lo posible, no retire cantidades excesivas de dinero en efectivo, y si lo hace no dude en pedir el acompañamiento de su Policía Nacional. Prefiera las transacciones en línea y entre cuentas.

• Si va a usar un cajero automático busque uno que esté en una zona que brinde mayor seguridad. Verifique que no tenga elementos extraños. No permita ni solicite ayuda de terceros, no preste su tarjeta, ni revele su clave. En lo posible, vaya acompañado.

• Dentro de los bancos, mire quién está a su lado y solo entregue su dinero a los cajeros.

• Antes de salir del banco guarde bien su dinero, ojalá distribuido en varias partes del cuerpo, y al salir observe que no haya personas sospechosas.

• En lo posible, trate de hacer sus compras de fin de año con tarjetas crédito o débito, para evitar llevar grandes sumas de dinero en efectivo.

• Tenga cuidado con el ‘paquete chileno’, es decir, evite cambios de dinero que pueden terminar en una estafa.

• Sea precavido con las supuestas ‘gangas’, pues algunas pueden resultar ser celulares de alta gama falsos, prendas viejas, joyas falsas y elementos inservibles.

• Cuide sus objetos personales y los productos que adquiera.

• En caso de hacer compras por Internet, ingrese directamente a la página del banco desde un computador confiable y nunca a través de enlaces o correos electrónicos.

• No revele en redes sociales que va a salir de viaje. Deje su casa bien asegurada y recomendada a alguien de confianza.

• Desconecte los electrodomésticos, especialmente los que funcionan a gas.

• Evite la violencia intrafamiliar, que por esta época suele incrementarse por causa del consumo excesivo de licor. Es época de perdón y reconciliación.

• Sea tolerante, evite riñas y comportamientos contrarios a la convivencia que afecten a sus vecinos, en especial por cuenta del ruido de las festividades.

• Si usted es víctima de vecinos ruidosos o de otros comportamientos que afecten la tranquilidad de su vecindario, recuerde que existe el Código Nacional de Policía y Convivencia.

• No deje mascotas solas en casa, ya que pueden alertar a los delincuentes.

• Es vital haber hecho la revisión técnico-mecánica de su vehículo, antes de haber emprendido este viaje, es decir, líquidos, frenos y estado de las llantas.

• Es importante haber dormido bien y bajo ninguna circunstancia conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias alucinógenas.

• No tenga afán en llegar. Su vida y las de sus seres queridos son lo más valioso.

• Respete siempre las señales de tránsito y límites de velocidad; utilice cinturón de seguridad y no permita que los niños saquen la cabeza por las ventanas.

• Mientras conduce no use elementos distractores, como celulares, tabletas, radios, pantallas, etc.

• Si necesita ayuda llame a la Policía Nacional a la línea 123 o al #767.

• Si alquila una finca, cabaña o casa de descanso, hágalo con empresas o personas de confianza y pregunte si se permite el ingreso de mascotas.

• En las piscinas, playas, ríos o lagos vigile permanentemente a los niños y no confié su cuidado a otros menores de edad. Evite piruetas, lanzamientos y saltos peligrosos, lo mismo que consumir licor.

• Si está en un río o quebrada y empieza a llover u observa cambio en el cauce o sonidos fuertes, aléjese; podría tratarse de una creciente súbita.

• En playas, báñese en zonas vigiladas, atienda las instrucciones de los socorristas, no nade cuando haya olas fuertes o mar de leva y no lo haga en estado de embriaguez.

• En caminatas y paseos ecológicos siga siempre los senderos indicados; no perturbe las plantas y los animales a su hábitat natural, no se lleve ‘recuerdos’ que afectan el patrimonio cultural de la nación.

• En celebraciones religiosas y fiestas, cuide a los niños y evite tumultos.

• En los planes de turismo de aventura exija póliza de seguros contra accidentes, preste atención a la charla técnica y verifique el buen estado de los equipos de seguridad, como casco, arnés, guantes y chalecos.

• A la hora de comprar los alimentos para esta Navidad y Fon de Año, adquiera sus productos en lugares de confianza y donde garanticen las condiciones de la cadena de frío.

• Al comprar pollo, carne o pescados verifique su calidad, fechas de vencimiento y estado de los empaques. Si tiene color u olor extraños, no los adquiera.

• Si son enlatados, los empaques deben estar limpios y sin alteraciones. Las etiquetas deben estar bien adheridas, íntegras y nítidas.

• Las frutas y verduras deben lavarse con abundante agua antes de prepararlas y consumirlas.

• Si le sobra comida tras la cena, evite mezclar alimentos altamente perecederos (huevos, pollo, atún) con no perecederos (maní, galletas). Los primeros requieren constante refrigeración, mientras que los otro no.

• Acuda a un médico de manera inmediata si llega a presentar síntomas de intoxicación.

• Si acostumbra a tener un árbol de Navidad en casa o en su lugar de trabajo, adquiera uno artificial y no ramas vivas. Tampoco use musgo para vestirlo. Similares consideraciones se deben tener en cuenta para elaborar pesebres.

• Ayude a reducir el impacto ambiental, ocasionado por el elevado consumo de energía, apagando las luces tradicionales cuando nadie las esté observando.

• Lo ideal y más conveniente es usar las luces tipo LED, las cuales consumen mucha menos energía.

• Recicle botellas, plásticos, cajas, empaques y demás elementos que dejan las festividades.

• Otras recomendaciones, puede encontrarlas en el twitter @PoliciaColombia con la etiqueta #NavidadPolicia.

• Si necesita ayuda llame a la Policía Nacional a la línea 123.