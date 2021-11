Mayores de 50 años podrán acceder a dosis de refuerzo de vacuna contra el Covid-19

El presidente Iván Duque anunció que desde mañana 19 de noviembre, el Gobierno abre la vacunación para que la población entre los 50-59 años se aplique la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

“Es otra medida importante para garantizar la protección de la vida sino también seguir avanzando en la recuperación económica del país de una manera segura”, dijo el Mandatario.

Así mismo, el Gobierno ha agilizado la apertura de los diferentes grupos poblaciones, ya que según el Ministerio de Salud prácticamente el 80 % de las personas con comorbilidades son mayores de 50 años, de ahí a que se quiera evitar una complicación por el contagio del virus en este grupo.

En ese mismo orden de ideas, el jefe de Estado hizo un llamado a los colombianos para que se vacunen, ya que más de 28 millones de personas solo tienen una dosis de alguna vacuna, lo que retarda el proceso de apertura de otros grupos poblaciones para la vacunación en el país.

“Debemos cumplir la meta del 70% de la población vacunada este año, pero mucha gente con una dosis no ha buscado su segunda vacuna. Y hay que recordar que las vacunas son gratis y que todos tienen acceso a ellas, por lo tanto no hay excusa para no hacerlo”, recalcó el presidente.