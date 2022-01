McCartney le pagará a su ex mujer más de 170 millones de euros, según diario

Paul McCartney, cuya separación de Heather Mills se ha transformado en una "guerra", le pagará a su ex mujer 120 millones de libras (unos 177 millones de euros) en un acuerdo secreto de divorcio, afirma hoy el "News of the World".

Según el tabloide dominical británico, el ex Beatle tomó esta decisión por razones de salud y por recomendación de sus hijos.

Al parecer, McCartney, de 64 años, ha visitado a un psiquiatra a raíz de su separación de Mills el pasado mes de mayo, después de casi cuatro años de matrimonio.

"Si esto continúa, te matará. Ser feliz es mucho más importante que el dinero", según le dijeron sus hijos.

De cara al público, el ex "Beatle" le pagará a su ex mujer diez millones de libras (unos 14,8 millones de euros), pero en privado la suma es de 177 millones de euros, afirma el dominical.

En esa cantidad están incluidos tres millones de libras (unos 4,4 millones de euros) al año por haber llegado a un acuerdo de divorcio, dos millones de libras (unos 2,9 millones de euros) al año para mantener a su hija Beatrice y ocho millones de libras (unos 11,6 millones de euros) para financiar viviendas en Europa y EEUU, dice el rotativo.

También están incluidos -añade el dominical- tres millones de libras (unos 4,4 millones de euros) para financiar viviendas en el Reino Unido y más de dos millones de libras (2,9 millones de euros) para su personal y gastos generales por un periodo de 15 años.

McCartney, cuya fortuna se valora en más de 1.200 millones de euros, pidió el divorcio el pasado mayo al considerar que su matrimonio de cuatro años había acabado por las constantes discusiones entre la pareja, según la prensa.