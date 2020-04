"Me disculpo, pero antes fui muy amable con la Policía": mujer que agredió a uniformados

María Victoria es una colombiana cuyo video se volvió viral en las redes sociales al

grabar las calles de Bogotá en plena cuarentena. Otro video muestra a esta misma ciudadana discutiendo con los Policías por el comparendo impuesto tras violar las reglas de la cuarentena.

La mujer habló en Sigue La W para contar lo sucedido y dijo que "Yo estaba en el D1 con los productos de mi cartera y ellos pensaron que estaba robando, pero no era así".

"Yo estaba consumida por la rabia de que me hubieran robado la cédula (...) Yo quiero pedir disculpas, pero no me parece bien que me hayan grabado, porque por eso me despidieron de mi trabajo y era un día festivo" señaló.