Me ofrecieron un sueldo mensualmente: Edwar Puerta, reclutador de falsos positivos

En diálogo con La W desde el Centro de Reclusión Militar de Apiay (Meta), Edwar Puerta, condenado por la ejecución extrajudicial de dos personas en el Tolima relató cómo fue inducido a esa actividad criminal por miembros del Gaula Militar, uno de ellos el soldado Duberney Lugo.

Puerta manifestó que se pagaron $3.500.000 por los dos falsos positivos por los que lo condenaron y que le pagaban un sueldo mensual por encontrar las víctimas para llevarlas a parajes rurales con el fin de que los soldados las asesinaran.

Él me daba toda la información (Lugo), me presentó personas, estos civiles me presentaron personas que les gustaba la plata fácil, ellos me daban todas las herramientas, me decían qué tenía que decir, cómo era el montaje que tenía que hacer, prestaban camionetas, me daban plata para comprar armas y ponérselas a los occisos. Tocaba mirar los sitios, todo fue planeado" relató.

El exmilitar también contó que ha tratado de ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde 2019, y afirma que cuenta con información sobre más casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por soldados en el Tolima.

"...tengo otros casos, cuando figuraba activo en el Batallón de Contraguerrillas de la Sexta Brigada en Ibagué", reveló.

Puerta además indicó que debido a lo que sabe y desea contar ha recibido amenazas, un atentado en la Cárcel La Picota e incluso señala que fue asesinada su hermana como un amedrentamiento.

"Me dijeron que ellos eran 40 y yo estaba solo", manifestó en W Radio.