Me preocupa el silencio del presidente: César Gaviria

El ex presidente y jefe del liberalismo, César Gaviria, le pidió al presidente Álvaro Uribe pronunciarse frente al escándalo de las llamadas 'chuzadas' porque de acuerdo a lo que ha encontrado la Fiscalía hasta ahora, "esto cada vez se parece más al Perú".









"A mi me preocupa el silencio del presidente, el presidente no habla de este tema, no dice, no le pide a las instituciones que investiguen, no pide sanciones, pasa callado habla de lo divino y lo humano y este tema lo tiene a un lado y es demasiado grave sobre todo por la Corte Suprema de Justicia", indicó.









En diálogo con La W el ex mandatario y ex secretario de la OEA se declaró preocupado por el escándalo que puede llegar a significar para el país el hecho de que la ex directora del DAS, Maria del Pilar Hurtado, le haya mentido a los magistrados de la Corte Suprema cuando en su momento les negó que hubieran seguimientos en su contra.









"Yo viví el tema de Montesinos, yo representaba allí a la OEA y vi la magnitud que eso adquirió y la maquinaria criminal que termina desbordada, termina agravando a los funcionarios oficiales y termina vendiéndole información a la guerrilla y al narcotráfico".









El ex presidente está seguro que esos seguimientos que hizo el DAS estaban dirigidos por altas esferas del gobierno.









"Francamente lo que está ocurriendo contra la Corte Suprema de Justicia es una actividad delincuencial impresionante, se están metiendo con los emails de las organizaciones no gubernamentales y los funcionarios del DAS parecen más preocupados en consultar los archivos de la gente de bien de este país, que estar preocupados por enfrentar a los delincuentes esto no puede seguir asi", declaró el indignado jefe del liberalismo.









El ex presidente Gaviria cree que el gobierno está manejando los referendos a su conveniencia.









"Lo más absurdo es que cogieron las preguntas de los otros dos referendos y también las cambiaron, o sea ya tomaron por costumbre que no importa lo que la gente firmó sino que pueden cambiar todas las preguntas. Cogieron estos dos referendos y le hicieron lo que le hicieron al otro freferendo cambiar las preguntas, eso me parece absurdo entonces para qué firma la gente, todo para que los referendos parezcan iguales, o sea que cambiaron las preguntas y la gente no se va a pronunciar sobre lo que firmaron los ciudadanos sino sobre lo que decidieron en la Casa de Nariño".









A pesar de que la iniciativa fue hundida en la comisión primera, Gaviria advirtió el atropello a la democracia que se cometería por parte de la plenaria si revive la posibilidad de modificar la elección del registrador nacional del Estado Civil.









"Si cometen todos esos atropellos pues aquí no va a quedar Estado de derecho, simplemente no es que al presidente lo vayan a reelegir sino que se va a quedar, en cualquier rmomento se van a inventar que no necesitan elecciones, porque ya están cometiendo tantos abusos que ya me empiezo a preocupar por la vigencia de la Constitución".









Agregó que le escandaliza el hecho de que la reforma política se llame así.









"De lo que va quedando y la manera como tramitaron eso a mi francamente ya no me gusta nada".









Frente a la actuación que han tenido los hijos del presidente en asuntos del Estado, el jefe del liberalismo dijo que antes de que se debata si Tomás y Jerónimo Uribe quebrantaron el orden legal, "lo que si es claro es que hay un mundo de cosas inconvenientes".