Me quitaron mi visa por revelar contenido de reunión con el embajador: Jhon Jairo Cárdenas

En diálogo con La W, el representante a la Cámara del Partido de la U, Jhon Jairo Cárdenas reveló que la Embajada de Estados Unidos en Colombia le revocó la visa de ingreso a ese país por revelar en medios de comunicación el contenido de la reunión que sostuvo con el embajador Kevin Whitaker, en la que se habló sobre las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

"No tengo investigaciones en la Fiscalía, en la Contraloría o en la Procuraduría. No veo que esto tenga otra razón de ser que una retaliación del embajador Whitaker por haber revelado lo que se habló en esa reunión", señaló el congresista.

El representante Cárdenas se mostró preocupado por la decisión del gobierno norteamericano e indicó que "se está enviando un mensaje sutil al Senado", que se alista para tomar una decisión frente a las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP.

"A mí no me preocupa la visa, me preocupa el mensaje que se le manda al país", señaló el parlamentario.

Cárdenas reiteró su preocupación por lo dicho por el embajador Whitaker en el desayuno de marras y señaló que esto tendrá consecuencias a futuro para Colombia.

"Es difícil que se extradite a Jesús Santrich, no creo que la Corte se eche para atrás en su fallo contra el glifosato (...) aquí hay problemas de fondo en la agenda", señaló.

El congresista reveló también que, antes de conocer la decisión, había buscado reunirse con congresistas de los Estados Unidos y con Bernie Aronson, quien acompañó el proceso de paz con las Farc.

