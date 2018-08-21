Medimás reiteró sus condolencias por la muerte del periodista Mauricio Orjuela

Alejandra Avella, secretaria general de Medimás, en declaración para medios reiteró sus condolencias y el compromiso de la EPS como garante de la atención prestada al periodista Mauricio Orjuela.

Avella indicó que desde el sábado pasado la organización estaba trabajando en el desarrollo de la auditoría médica para esclarecer los detalles del fallecimiento de Orjuela.

"Medimás EPS informa que el día de hoy radicó ante la Superintendencia Nacional de Salud la respuesta al requerimiento referente a la prestación de servicios blindados a nuestro afiliado Yesid Mauricio Orjuela", indicó.



Medimás EPS se comprometió a responder a los requerimientos de la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría y la Fiscalía.