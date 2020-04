‘Memo Fantasma’ no es socio de mi esposo: Marta Lucía Ramírez

El pasado 7 de abril, se conoció una investigación de seis capítulos por parte de la organización Insight Crime, la cual revela la identidad del narcotraficante colombiano conocido como 'Sebastián Colmenares' o 'Memo Fantasma', quien da a conocer presuntos nexos entre el narcotraficante que identifican como Guillermo León Acevedo Giraldo y la vicepresidente Marta Lucía Ramírez.

Respecto a estas revelaciones, La W conversó con la viepresidente, quien rechazó tajantemente estas revelaciones y manifestó que jamás ha tenido vínculo alguno con 'Memo Fantasma' ni mucho menos con sus actividades delictivas.

Así, la vicepresidenta aseguró a este medio: "Lo que más quisiera yo es que avance esta investigación para que toda actividad suya relacionada con paramilitarismo y narcotráfico responda ante la justicia".

"Cuando me entero que Jeremy McDermott estaba haciendo una investigación al respecto, lo consulté mi marido. No puedo dar información sobre la persona que me dio información de McDermott", agregó.

Cabe recordar que McDermott explicó en La W que Acevedo ha movido más de 100 toneladas de cocaína y siempre ha evadido a las autoridades de Colombia y Estados Unidos. Según McDermott, él está viviendo en España sin pagar un día de cárcel o restaurar a las víctimas de sus acciones, que podrían ascender hasta a 10.000 personas.

Así, precisó la vicepresidenta: "En octubre, llamé a Jeremy McDermott para saber qué pasaba respecto a la investigación (...) le dije que quería decirle todo lo que él necesitara, para dar todas las explicaciones y la información".

"No sé quién habrá dicho que yo recomendé a sus hijos en un colegio. No recuerdo haberlo hecho, si hay algo que yo critico siempre son las 'palancas'. No puede venir a ensuciarme una persona a quien jamás he conocido en mi vida", afirmó la vicepresidenta al desmentir los señalamientos en contra suya y de su familia.

Sobre 'Memo Fantasma' y otros involucrados en la investigación, Ramírez indicó: "Si él se dedicó a lavar dinero con negocios de finca raíz, seguramente hizo negocios con muchas más personas (...) que (McDermott) revele los nombres de todas estas personas".

Además, la funcionaria criticó el sistema de justicia colombiano y expresó: "sta sociedad ha fracasado en combatir el crimen y el narcotráfico, lamentablemente ha tenido una tolerancia totalmente inaceptable con las zonas grises".

Finalmente, pidió que todas las investigaciones avancen: "Ojalá que estas investigaciones y toda la documentación que McDermott tiene sea presentada ante las autoridades, para que no se quede en un chisme sino que haya justicia".

