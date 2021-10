“Mendoza dijo que el canal era de Daniel Quintero”: exgerente de Telemedellín

En diálogo con La W, Johana Jaramillo, exgerente de Telemedellín, habló sobre la polémica por unos trinos de Hernán Muñoz. Expresamente confirmó que en el comité de empalme con el nuevo gerente, Deninson Mendoza, se habló sobre el futuro del medio público de Medellín y su relación con el alcalde de la ciudad.

“Hizo un freno, comenzó con las claridades, de cómo debe ser un sistema informativo, dijo que el canal era de Daniel Quintero”, aseguró Johana Jaramillo sobre Mendoza.

Sus declaraciones surgen después de que Muñoz se refiriera sobre su salida del cargo en el Sistema Informativo de Telemedellín. “En el comité de empalme el nuevo gerente me confrontó y me dijo que desde ese momento el noticiero ya no sería para la gente sino para defender al alcalde Daniel Quintero”, contó en un trino.

Justamente Jaramillo se refirió a esa reunión de empalme. En ese momento el gerente pasó a ser Deninson Mendoza y lanzó la frase que confirmó la antigua cabeza.

Deninson Mendoza, gerente de Telemedellín, habló en La W sobre la polémica. “Creo que un periodista debe decir las cosas objetivamente y mostrando las cinco caras de la moneda. La gente se da cuenta cuando se dice mentiras. El canal se está pintando completo por la Medellín de un futuro”, aseguró.

En el encabezado escuche la entrevista con Johana Jaramillo, exgerente de Telemedellín.