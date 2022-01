Menem renuncia a su candidatura a la presidencia de Argentina

Buenos Aires, 14 may (EFE).- El ex gobernante Carlos Menem renunció hoy a su candidatura a la presidencia de Argentina porque considera que 'no están dadas las condiciones' para garantizar una 'transparente legitimidad democrática' en la segunda vuelta electoral que estaba prevista para el próximo domingo.

'No están dadas las condiciones para una segunda vuelta por la trampa, por la forma en que se llevó a cabo el proceso. Pero ahora hay que pensar en el futuro y el lunes empezamos a trabajar de nuevo', dijo Menem desde la puerta de la gobernación de La Rioja, su provincia natal, adonde viajó esta mañana desde Buenos Aires.

Esta decisión convierte automáticamente a Néstor Kirchner en presidente electo, que asumirá el cargo el próximo 25 de mayo, cuando deje el poder el actual presidente Eduardo Duhalde, quien brindó su apoyo al gobernador de la provincia sureña de Santa Cruz.

Menem -quien gobernó el país entre 1989 y 1999- ganó la primera vuelta electoral del pasado 27 de abril con el 24 por ciento de los votos, frente al 22 por ciento que obtuvo Kirchner, lo que llevó a la realización de una segunda ronda.

Sin embargo, las últimas encuestas indicaban que Kirchner le sacaba al ex mandatario una ventaja de hasta 40 puntos en la segunda vuelta electoral, principalmente por el voto 'anti-Menem de los amplios sectores independientes.

'Yo le diría al señor Kirchner que se quede él con el 22 por ciento de los votos, que yo me quedo con el pueblo, que es una cosa totalmente distinta', dijo el ex mandatario desde La Rioja.

Con el 22 por ciento de los votos, Kirchner se convertirá en el presidente con menor cantidad de votos de la historia del país. Sin embargo, Duhalde intentó tranquilizar a la población al decir que 'será uno de los presidentes con mayor apoyo de la historia'.

El anuncio de Menem terminó con dos días de incertidumbre que mantuvieron a Argentina en vilo en base a versiones contradictorias que indicaban en iguales dosis que el ex presidente se 'bajaba' de la candidatura presidencial o que daba batalla el próximo domingo.

Minutos más tarde a su aparición pública, Menem dio un mensaje televisado a la población en el que acusó a Duhalde, su eterno rival, de hacer 'trampa' en los comicios por haber impulsado la anulación de las elecciones primarias del Partido Justicialista (peronista).