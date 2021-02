¿Mercaderes de la salud en Medimás? El audio entre el supersalud y Guillermo Grosso

Hace dos semanas, el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y otros entes de control por presuntos hechos de corrupción.

La denuncia, radicada por el veedor Pablo Bustos, tiene como material probatorio un audio de más de 26 minutos en donde se puede escuchar una conversación muy fluida entre Luis Guillermo Grosso, interventor de Saludcoop y gerente de Cafesalud, investigado por la justicia y el actual superintendente Aristizábal quien en su momento trabajaba como gerente general de Global Risk Insurance Managenent Colombia.

En la denuncia se acusa a Grosso de haber recibido dinero de empresas e instituciones prestadoras de salud por los pagos de cuentas médicas de las IPS que prestaban sus servicios entre el 2015 y 2018.

La W tuvo acceso a los 26 minutos completos de grabación del año 2017, donde el superintendente de Salud defiende la gestión de Grosso. Incluso, le pide asesoría sobre cómo atacar al superintendente de la época y se refiere a los “mercaderes de la salud” que hoy manejan Medimás.

Relacionado:

En este primer audio, el superintendente Fabio Aristizábal habla con Grosso y se muestra molesto por la reunión entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente de Cafesalud, Carlos Cardona.

“Estos hijueputas me tienen con rabia porque en la reunión de Cardona con el presidente Uribe, Cardona le dijo a él que había encontrado contratos terribles. Yo le dije al presidente que el problema del país, entre otras cosas, no era lo que había pasado con la intervención de Saludcoop porque trataron de atacar muchas cosas”.

En este segundo audio se puede oír la molestia del superintendente Aristizábal frente a los distintos cuestionamientos que recibió Grosso durante su gestión.

“Tienen mucho huevo. A mí me da mucha rabia, Guillermo, porque no hicieron sino criticar su gestión y hoy muchos dicen era mil veces hablar con Grosso. Les dije: pues claro, a mí me han criticado porque a usted lo trataron de sinvergüenza, de que quiso politizar la empresa. Pero yo le he dicho a todo el mundo: pero si eso pasa en todo el país”.

Seguido a eso, el superintendente Aristizábal le pregunta a Grosso por los empresarios que compraron Cafesalud, es decir, de lo que hoy se llama Medimás, y se refieren a ellos como los “mercaderes de la salud”.

“¿Esta gente que compró es buena o no es buena? Fabio, tú que eres de la casa, esa gente son empresarios de la salud (y) los empresarios de la salud son unos bandidos, o si no, no serían empresarios de la salud. Esa gente ha ganado mucha plata haciendo cosas buenas y otras no tan buenas. Los que se salvan ahí es la fundación San José, pero de ahí pa’ abajo los tipos son unos mercaderes de la salud”, dice Grosso.

En el siguiente audio, el superintendente Aristizábal se refiere a que necesita insumos sobre el caso de Cafesalud para asistir a una reunión con un cargo muy alto.

“Como tengo cita por allá con un personaje muy alto, yo me le quiero ir, soltarme. Necesito argumentos pa’ darle candela, porque me parece que ahora se van a descolgar. Porque cómo así que yo compro, pero no compro a deuda, Guillermo. Me parece absurdo”, dice Aristizábal.

En el último audio, Aristizábal le pide asesoría a Guillermo Grosso para irse en contra del superintendente de la época, Norman Julio Muñoz.

“Bueno, usted me había dado una información que no sé qué la hice. Necesito cerrarle la brecha a Norman, es que me le quiero ir con toda”, asegura Aristizábal.

“Si tú quieres joderlo, ese modelo de contratación que él aprobó hizo que Cafesalud, a cierre del 2015 con el informe de Contraloría, estuviera perdiendo 200.000 millones”, le responde Grosso a Aristizábal.