Mi cabeza no era de pelo blanco sino rojo por la sangre: sobreviviente a bomba contra DAS

La Fundación Farenheit 451 presentó ante el órgano transicional el proyecto "Juntar los trozos: las verdades mayores", dentro del que se conocieron los testimonios de víctimas del conflicto desde la violencia liberal y conservadora hasta el accionar de las Farc y los falsos positivos.

Dentro del periodo relacionado con la violencia antes del frente nacional, Oliva Marmolejo relató que cuando tenía 7 años, los "chulavitas" (conservadores) llegaron a su vivienda en la vereda el Guayabo de Bugalagrande (Valle del Cauca) y luego de saquear la tienda de su familia, la obligaron a acompañarlos e informarles si el papá de una compañera suya se encontraba en su casa, para lo cual debía tocarse el pelo como señal. Si no lo hacía asesinaban a su familia.

Finalmente, obligada indicó que sí estaba y cuando le ordenaron devolverse, a los pocos metros escuchó los disparos contra el padre de su amiga.

"Yo oí unos disparos y miré hacia atrás y el señor cayó de espaldas, claro, yo como que ni podía caminar, sentía los pies chiquiticos, como que no daba pasos casi. Llegué con esa angustia y esa cosa de que habían matado al papá de mi compañera por culpa mía, pero también si yo no hubiera dicho eso los muertos hubieran sido mi familia, todavía me acuerdo y me da mucho sentimiento" relató al borde de las lágrimas.

Sobre el periodo 1977 a 1991, se conoció el testimonio de Margarita Ávila, sobreviviente del atentado de Pablo Escobar contra el edificio del Das. En el momento de la explosión solo recuerda que estaba en un ascensor y las ondas la expulsaron hasta un patio donde lavaban los carros.

Rememora con impacto, cómo los psicólogos que la trataron después le dijeron que menos mal no recordó que su hija trabajaba allí, o si no hubiese muerto de la desesperación bajo los escombros.

Pero lo más dramático fue cuando llegó al hospital gravemente herida.

"Una sobrina mía logró entrar a preguntar por mí y no me conocía. Decía: que me hagan el favor, que mi tía, que mire que ella es de pelito blanco. Y yo ahí, yo la miraba y trataba de hablarle, pero no, ella no me conocía, yo estaba empapada en sangre, la cabeza mía no era pelo blanco sino rojo", indicó.

Además, en el espacio de escucha, Tito Naranjo, habitante de Gámeza en Boyacá contó que luego de una toma guerrillera el Ejército, según él, en búsqueda de cómplices asesinó a su hijo de 13 años con una navaja que llevaba en su bolso el menor. Posteriormente denuncia, el cuerpo del joven fue vestido con prendas de la guerrilla y le pusieron un arma.

"Le colocaron una pistola, un revólver, lo envolvieron en una lona y lo echaron en el mismo caballo y el caballo llegó a la casa" relató.

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad rescató la importancia de sus testimonios al señalar su relevancia para la construcción de la memoria nacional.