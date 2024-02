"Mi hijo fue tratado como el peor delincuente": Nelly Tobón

Nelly Tobón, madre de Sigifredo López habló en La W sobre las dificultades y el sufrimiento que vivió la familia del exdiputado por las acusaciones de la Fiscalía General de la Nación.



La madre del exsecuestrado por las Farc, afirmó que lo que más le ha dolido en este proceso, es la incredulidad, además de todas las personas que no creyeron en la inocencia de su hijo, además, de algunos medios de comunicación que no dudaron en culparlo de apoyar a la guerrilla en el secuestro y asesinato de los diputados del Valle.



Expresó que muchas personas dudaban que ella apoyara a las víctimas del secuestro de los diputados y a sus familiares, sin embargo, varios videos demostraron que la madre del exdiputado asistía a todas las muestras de solidaridad y marchas que se realizaban para exigir su libertad. "Fueron infamias, fue tratado como el peor delincuente", afirmó Nelly Tobón.



De igual manera, manifestó que "el perdón lo da Dios", ella está tranquila pero "es difícil perdonar a tantas personas que lo inculparon".



Frente al análisis del periodista Felipe Zuleta Lleras, que creó un escenario donde la culpabilidad de López era cierta, y de no ser así se disculparía con el exdiputado y su familia, la madre de López declaró que el periodista no se ha disculpado con ella y "no quiere ningún tipo comunicación con él".