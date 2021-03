Microcorrupción en Colombia: cuando firmar un documento no es compromiso de nada

El abogado Santiago Pardo Rodríguez es accionista de Azul & Blanco Millonarios FC S.A. El pasado viernes 5 de marzo se presentó a las instalaciones principales de la institución para hacer uso del derecho de inspección que tienen los accionistas, con el fin de informarse sobre la situación financiera.

Dicha información no puede ser fotocopiada, ni tampoco se le puede hacer fotografías o video, salvo autorización de las directivas. Sin embargo, y pese a haber firmado un documento en el que se compromete a cumplir con lo establecido, aparentemente violó las normas y habría sacado unas fotografías de los documentos. La denuncia se conoció porque hay un video que lo deja en evidencia

En Sigue La W manifestó que “yo no he visto el video, cuando a mi me informan que debía borrar las imágenes y videos que supuestamente tomé, inmediatamente le entrego el carrete de mi celular para que se dieran cuenta que no había nada”.

“No tomé las fotos, mi celular está a la orden de cualquier persona que quiera hacer un peritaje técnico […] Yo solicité el video y con mucha extrañeza, Millonarios no me lo entrega, pero sí lo comparte a terceros”, señaló.