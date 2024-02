Miembro del comité ejecutivo de Fedefútbol desmiente a Álvaro González

Jorge Fernando Perdomo, Miembro del Comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol advirtió que las declaraciones del Presidente de la Difútbol, Álvaro González fueron a título personal y no comprometen a la totalidad de integrantes de esa entidad.









En diálogo con W Radio, ratificó que las declaraciones de Álvaro González al respaldar la continuidad del técnico Hernán Darío “El Bolillo” Gómez, son imprudentes y no comprometen al Comité Ejecutivo de Fedefútbol.









Perdomo reiteró que el comité no tiene una posición oficial, además de un acuerdo al que llegó desde el comienzo, los planteamientos y opiniones individuales solo se harían dentro del comité y no públicos para evitar polémicas y cuestionamientos como los que se están presentando con las declaraciones del colega Álvaro González.









Además desde el principio advertimos que no íbamos a votar en la decisión de que sucederá con el técnico Hernán Darío “El Bolillo” Gómez hasta después del Mundial sub 20, por cuestiones de tiempo y por el momento las opiniones de cada uno de los miembros del comité se hablaran internamente.









“No hay una posición definida, no hay unanimidad en relación con la continuidad o no del técnico de la selección Colombia. Repito no hay posiciones de un lado u otro” insistió el ejecutivo de Fedefútbol, José Fernando Perdomo.