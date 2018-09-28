Miguel Caballero vendió a Colombia chalecos antibalas que no cumplirían requisitos

(Miguel Caballero desmiente haber vendido chalecos antibalas que no cumplían requisitos)

La W conoció una denuncia que implica una contratación por parte del Ejército SENAC, en la que se asegura que las empresas colombianas Miguel Caballero y Unión Temporal MilProtéc conformada por Milfort y Protection Company que producen los chalecos y cascos blindados que serán entregados al Ejército, no cumplen con los requisitos del pliego de condiciones ni con las normas establecidas en Colombia ni en EE.UU.

La W se comunicó con el emoresario Miguel Caballero, quien aseguró que esta información es falsa, ya que esa licitación de los chalecos no fue adjudicada a su empresa. Con respecto a la supuesta falsificación de documentos, Caballero aseguró que "jamás hemos falsificado ningún documento, somos una empresa seria, responsable y honesta", esos señalamientos "son solo especulaciones y chismes de empresas que sí han falsificado documentos y que han perdido frente a nosotros".



El Laboratorio HP WHITE autorizado por el departamento de justicia de los EEUU son quienes reportan que éstos no cumplían con las normas e incluso confirmaron que su respuesta con los resultados fueron fraudulentamente alterados para que el ejército continúe con la contratación. Hoy a las 2 de la tarde hora Colombia será la audiencia de adjudicación donde estará un comité técnico, jurídico y económico.



Por otro lado La W radio conoció en primicia una carta enviada por el comisionado de Massachusstes, David Gordon, sobre un proceso de contratación en Colombia que implica la adquisición de esposas.



En esta carta, el comisionado describe que el fabricante Smith and Wesson, ubicado en Massachusetts y que tiene relación directa con la empresa Americana MG SUBER que a su vez es representada en Colombia por la empresa NICOLS TACTICAL, falsificó documentos los cuales según el comisionado son inválidos.

El caso ya fue adjudicado, sin embargo, la Fiscalía de Bogotá lo está revisando.