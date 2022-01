Miles de personas se manifiestan en Sevilla contra la reunión de la OTAN

Miles de personas se manifestaron hoy en Sevilla contra la reunión que los ministros de Defensa de los países de la OTAN celebrarán en esta ciudad del sur de España los próximos días 8 y 9 de febrero.

"OTAN no, bases fuera" fue el lema más coreado por las personas que participaron en una marcha con el lema "OTAN, no pasarán. Que vuelvan las tropas. OTAN no, bases fuera. Con la resistencia de los pueblos, contra el imperialismo".