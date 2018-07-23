Mindefensa espera celeridad en casos de militares en la JEP

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que espera que los casos de los militares que se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz tengan celeridad, para que se resuelva la situación de los que se encuentran subjúdice.

Al iniciarse el capítulo sobre los falsos positivos en la JEP, Villegas indicó que "esperamos que sea la justicia muy rápida y defina y cierre los casos en última instancia, que en los años venideros no estemos reabriendo como sucedía antes".

Agregó que la JEP para los militares y policía fue creada con el mando para darles seguridad jurídica y que con el cierre de los casos también se espera el cierre "de las páginas dolorosas y poder mirar hacia el futuro con confianza a nuestras fuerzas que lograron sobreponerse a momentos muy difíciles y que hoy tienen el trono moral de ser admiradas por los colombianos".

Son cerca de 2.300 los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía que actualmente se acogieron a la JEP, de los cuales 1800 tienen beneficios como la libertad condicional.