Mindefensa ofrece seguridad a ONGs que hacen desminado humanitario

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ofreció seguridad a la ONG The Halo Trust tras el ataque contra un vehículo de esta organización ocurrido en La Uribe, en el Meta.

El ministro Villegas explicó que la labor de desminado humanitario requiere de seguridad y que por eso el general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, ofreció este acompañamiento.

Agregó que el desminado humanitario se mantiene en todas las zonas por parte de la Fuerza Pública, pues dijo que esta labor es fundamental al poner de ejemplo el caso de un soldado del Ejército, que resultó herido en las últimas horas por una mina antigua que explotó en la vereda La Paz de El Retorno, en el Guaviare.

"La labor de desminado tiene que mantenerse con todo entusiasmo y cuidado, en el caso de la Fuerza Pública con toda la seguridad y esperamos que en el caso de las ONG también", puntualizó.