Minsalud pide al procurador respetar orden institucional respecto a Cafesalud

En su última rueda de prensa, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se pronunció frente a la solicitud que hizo el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, de revocar la venta de Cafesalud.

Frente a esto, el jefe de la cartera afirmó que esta es una discusión meramente jurídica. Por ello, tendrá que ser la liquidadora Ángela María Echeverry quien analice el contrato de venta de la EPS, teniendo en cuenta que cualquier decisión que se tome puede conllevar a demandas millonarias e impagables en contra del estado colombiano.

Gaviria fue enfático en pedirle a la Procuraduría General de la Nación respeto por el orden institucional: “esas decisiones no las toma el procurador (sino) la Superintendencia de Salud”.

Finalmente, el saliente ministro señaló que la protección de los usuarios es otro de los puntos que deben ser estudiados detenidamente, ya que no se pueden trasladar o dejar de asegurar de un día para otro.