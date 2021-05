Modelos webcam ganan histórica batalla legal y logran que se legalice su trabajo

A través de un fallo sin precedentes en Colombia, la Corte Constitucional ordenó la legalización del trabajo de los modelos webcam en Colombia.

La decisión la tomó la Sala Novena de la Corte que, con ponencia del magistrado Alberto Rojas, falló a favor de una modelo webcam que fue despedida sin garantía laboral alguna cuando tenía ocho meses de embarazo porque, para sus empleadores, su oficio no era legal.

Según la Corte, el Congreso solo se ha ocupado hasta el momento en intervenir dicha actividad a la hora de ver esta industria como una fuente de recaudo tributario. Es así como la única norma que relaciona este tipo de negocios es la Ley 2010 de 2019, en la que los convierte en agentes revendedores como exportadores de servicio de entretenimiento para adultos.

Actualmente, las empresas que realizan este tipo de actividad están obligadas a acatar normas relativas al uso del suelo y horarios de funcionamiento, y a contar con Matricula Mercantil al día. Además, deben comunicar la apertura del establecimiento al comandante de la estación de Policía del sector y a condiciones de seguridad sanitarias y ambientales.

Así lo establece el fallo: “Dentro de la industria del sexo, como género, se pueden agrupar diferentes especies como la prostitución, la pornografía y, más recientemente, el modelaje webcam, pues aunque en ocasiones se ha pretendido trazar una línea divisoria para separar los aquellos oficios de la prostitución, en un esfuerzo por desligarlo de la estigmatización histórica que pesa sobre los mismos, es claro que el común denominador que existe a todas estas prácticas es el intercambio de determinados servicios de índole sexual por una contraprestación pecuniaria”.

Sin embargo, el oficio del modelaje webcam no está prohibido en Colombia, pero tampoco está regulado. El fallo indica que, pese a que no existe regulación, esto no deja a las empresas dedicadas a este oficio, ni a quienes están delante de las cámaras, por fuera de la Constitución y la ley.

Por lo tanto, basándose en las leyes laborales actuales que hablan del estatuto del trabajo y del fuero de maternidad, la Corte Constitucional decidió resarcir los derechos laborales de la modelo que interpuso la denuncia y así de todas las trabajadoras que laboran bajo este canon.