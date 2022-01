Moreno reitera que Ecuador demandará a Colombia en La Haya por fumigaciones

El vicepresidente ecuatoriano, Lenin Moreno, reiteró hoy en Caracas que Ecuador demandará a Colombia ante el Tribunal Internacional de La Haya por las fumigaciones antidrogas en la frontera común, para que haya "una compensación por los daños" causados al medioambiente y los habitantes del lado ecuatoriano.

El vicepresidente ecuatoriano calificó de "asombroso" que el gobierno de Uribe haya reiniciado las fumigaciones en noviembre pasado pese a que había convenido con Ecuador, a principios de 2006, no repetir esa actividad en la zona limítrofe.

"Eso nos asombra, porque no es una actitud, por decir lo menos, sensible, con respecto a lo que tiene que ser el acuerdo (alcanzado a principios de 2006) y la relación con un país hermano (...) es (Colombia) un país hermano y debería comportarse como tal y no atenerse únicamente a las ordenes que emanan del imperio", agregó Moreno.