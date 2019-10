Néstor Franco, actual director de la CAR, aspira a ser reelegido

El actual director de la CAR Cundinamarca, Néstor Franco, aspira a ser reelegido en este cargo, pese a que en la Procuraduría aún se estudia la destitucion e inhabilidad por 10 años proferida en su contra, por la falta de estudios definitivos para la Ptar Chía.

La inscripción de Franco se hizo este 15 de octubre. El funcionario le manifestó a la W Radio "que hizo muchas valoraciones y análisis sobre esta decisión y optó por hacerlo, teniendo en cuenta que actualmente son 76 los postulados.

En su momento Franco manifestó que en el caso de la Ptar Chía aunque no existían estudios y diseños definitivos, el proyecto cumple con cada uno de los elementos básicos, como la consolidación de los estudios previos, razón por cual interpuso un recurso contra la decisión de la Procuraduría.

El Ministerio Público aún no se pronuncia en segunda instancia sobre este proceso, no obstante, en septiembre pasado Franco había manifestado que no le interesaba postularse de nuevo para el cargo en la CAR.

La elección del director de la CAR estaba prevista para este 28 de octubre pero fue aplazada hasta noviembre por solicitud de la Procuraduría que manifestó que no era conveniente que se hiciera durante la jornada electoral.

