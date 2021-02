Ni hospital ni megacolegio: ¿Quién responde por retrasos en la reconstrucción de Mocoa?

Javier Reyes, contralor delegado vivienda y saneamiento básico, explicó las preocupaciones del ente de control frente a los pocos avances en la reconstrucción de Mocoa. No solo por los retrasos en las obras, sino por los errores en los reportes que entrega el Gobierno Nacional.

“Los avances que reportaban no obedecían a la realidad, en el Hospital evidenciamos que la primera fase fue entregada de afán y que la segunda fase no tenía un avance superior al 20%. En la Cárcel de Mocoa, han pasado cuatro años y no está en funcionamiento, es un proyecto en el papel”, dijo Javier Reyes, contralor delegado de vivienda y saneamiento básico.

Esto, además de las viviendas, se planearon 900 y se han entregado 300. “Hablaban de un avance del 20% pero el avance real es del 5%. Hacemos un llamado respetuoso de meterle el acelerador a las obras”, resaltó el delegado.

Y agregó que para esta reconstrucción se creó un fondo que está a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD), pero enfatizó que se observa una falta de coordinación entre las entidades del Estado para la ejecución de los recursos.

Cabe recordar que entre el 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017, las fuertes lluvias provocaron los desbordamientos de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, generando flujos de lodo en varios sectores, destruyendo viviendas, puentes y arrastrando vehículos. Hubo afectación en diecisiete barrios de la ciudad, cinco de los cuales quedaron destruidos totalmente.

El desastre natural dejó alrededor de 1.400 personas fallecidas y más de 400 heridas, con un número oficial de 200 desaparecidos y más de 1.000 damnificados.