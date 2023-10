No conozco a nadie que haya tenido un bien de Estupefacientes, dice senador Andrade

Actualización de la Noticia : De conformidad con el certificado del 9 de marzo de dos mil doce (2012) emitido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., y allegado a este medio; se informa que el Juzgado manifestó: “Que revisada la agenda expedencial del proceso No. 11001310700620080072 (1055-6), seguido en contra de RICARDO JAAR JASSIR y otros, por el delito de Lavado de activos, obra que la Fiscalía Catorce de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de activos, mediante resolución de fecha julio nueve (09) de dos mil siete (2007), PRECLUYO LA INVESTIGACIÓN a favor del sindicado CARLOS ERNESTO SAIEH JAMIS, ..., por el delito de LAVADO DE ACTIVOS bajo el radicado No. 3759 LA, decisión que fue confirmada en su integridad el diecinueve de mayo de dos mil ocho (2008) por la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá D.C; cobrando ejecutoria formal en la aludida fecha ”

Así mismo, se informa que, de acuerdo con el certificado de exclusión de la OFAC del 7 de julio de dos mil doce (2012), el señor Carlos Ernesto Saieh Jamis no se encuentra en la lista clinton”

El senador Hernán Andrade aseguró en la W Radio que no hace parte de los congresistas y ex congresistas que se favorecieron con bienes incautados a narcotraficantes por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes y negó tener cuotas políticas en ese organismo.









“No, rotundamente no. No es no. No conozco a nadie que tenga bienes”, señaló Andrade, quien aseguró que está dispuesto a responder ante la justicia por dichos señalamientos.









Sin embargo, el congresista dijo que una persona que le colaboraba en el departamento del Chocó tuvo un hotel en Capurganá, el cual el “Estado determinó que lo tomaran el hotel Decameron”. “Fue la única relación que tuve con alguien que haya tenido un bien de Estupefacientes”, indicó.









De igual forma, negó que Armanio Alberto Iglesias Flórez se su cuota política en la DNE. Al parecer, Iglesias Flórez estaría manejando bienes de Carlos Alberto Saieh Jamis y Armanado Jacobo Jaar Jassir, quienes figuraron por años como testaferros de Carlos Alberto Rentería y Raúl Grajales y que figuran desde 2005 en la Lista Clinton.









“No tengo ninguna relación, no conozco al señor (Armanio Alberto) Iglesias. La filtración debe tener una relación, y también puede ser de mala fe, si uno no tiene nada por qué lo van a ligar a uno con un señor Iglesias”, afirmó.