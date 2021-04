Álex Saab se reunió con la DEA y pensó entregarse para dar explicaciones: Gerardo Reyes

El pasado 14 de abril, el ‘Algoritmo del Poder’ dio a conocer que en los anaqueles de las principales librerías del país ya se encuentra disponible un explosivo libro que explora uno de los procesos judiciales más importantes que existen en la actualidad, cuyas raíces no solo tocan los cimientos del poder en Venezuela, sino también en Colombia: el caso Álex Saab.

El trabajo investigativo condensado en el libro, titulado Álex Saab, es firmado por Gerardo Reyes, periodista y jefe de la Unidad Investigativa de Univisión. La obra indaga como pocos el alcance de los tentáculos del empresario barranquillero que ha sido señalado de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro y quien hoy en día se encuentra detenido en Cabo Verde a la espera de que se resuelva el proceso de extradición hacia los Estados Unidos que pesa en su contra.

El reportaje, que consta de 352 páginas de dinamita pura y es el resultado de años de investigación, aborda temas polémicos como la relación entre Saab y Piedad Córdoba, Abelardo de la Espriella, el ‘Ñeñe’ Hernández, un espiritista del Gobierno, el patrullero Eddie Pinto y más.

En diálogo con La W, el autor asegura que este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de Saab, pues arranca cuando este lo demanda en Estados Unidos por presión de De la Espriella: "A partir de ese punto, empiezo a prepararme para un eventual juicio y, con la suerte del periodista, empiezo a conocer gente y a acceder a documentos sobre cada etapa de la vida de este hombre que era conocido en Barranquilla como un empresario y no trascendía".

Sobre el contraste entre las dos caras de Saab, el modesto y el millonario, Reyes asegura que se trató de un punto de quiebre: "Saab se ve abrumado por las deudas, tiene que salir de Barranquilla perseguido por bancos y acreedores, y se dedica tiempo completo a ser edecán de Piedad Córdoba. Sabe que ella es el único puente que queda en firme entre Colombia y Venezuela".

Así, el periodista explica más a fondo la relación entre ambos: "Ella dice que no cobró ninguna comisión por lograr no solamente lo que recibió Saab, sino más de cien millones de dólares que les descongelaron a los demás empresarios llamados "Los Árabes", porque le daba pena. Pero tuve acceso a documentos que dicen lo contrario".

Ante la pregunta de si el Gobierno colombiano conocía de las andanzas del empresario, a juzgar por fotografías en las que aparece rodeado de altos funcionarios y empresarios, Reyes explica: "El Gobierno debía saberlo, porque en ese momento Álex Saab estaba bajo investigación por exportaciones ficticias y estafas. Le pregunté al expresidente Juan Manuel Santos si no le parecía un poco bochornoso que estuviera en una ceremonia donde presentaban a Saab como representante del Gobierno de Colombia, y me dijo que no, que era parte de la informalidad de Hugo Chávez y aseguró que en ese momento no sabía quién era él".

Por otra parte, una de las novedades que revela el libro es el hecho de que Álex Saab se reunió con la DEA (Drug Enforcement Agency, por sus siglas en inglés) en distintas partes del mundo, incluyendo Colombia, porque pensó entregarse a las autoridades y dar explicaciones: "".