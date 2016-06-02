No es conveniente una asamblea constituyente: Minjusticia

El ministro de Justicia, Jorge Londoño, calificó como una "gran frustración" el fallo de la Corte Constitucional que dejó con vida a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura eliminando al Consejo de Gobierno Judicial y a la nueva gerencia de la Rama contemplada por la reforma al equilibrio de poderes.

Indicó que no ve posible la presentación de un recurso extraordinario para que el fallo sea revisado, pero que "desde mi perspectiva no es conveniente una asamblea constituyente (...) ese es un problema que de verdad hay que analizar, el problema es la asamblea nacional constituyente".

"No hay ningún recurso. No conocemos todo el fallo. Lo que queda es mirar si se puede salvar algo de la comisión de aforados", agregó Londoño.

Además se refirió al del Consejo de Gobierno Judicial que 'nació muerto', a punta de medidas cautelares proferidas por el Consejo de Estado.

"Yo creo que era un buen remedio. Había una separación clara de funciones, prevalecía el mérito, la transparencia, la rendición de cuentas, le daba más posibilidad de auto administrarse a la rama. La Corte opina que no era lo óptimo, pienso que la intensión fue buena", agregó.